Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що вони повідомили про операцію у квітні 2024 року. Зокрема, тоді з'явились дані, що у Калінінградській області Росії горів ракетний корабель "Сєрпухов", пише 24 Канал.

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Що кажуть в українській розвідці про майбутні операції

Так, це не остання операція (операція "Рибалка" – 24 Канал). В процесі реалізації ще низка таких, і новини точно будуть,

– запевнив Юсов.

Він також розповів, що операція тривала понад рік. Адже у 2023 році військовослужбовець російської армії українського походження виступив проти російської війни. Він хотів звільнитися з російської армії, проте вороги його не відпустили.

Тоді військовий вийшов на зв'язок з українськими спецслужбами. В результаті спецоперації пошкоджень зазнав російський ракетний корабель "Серпухов". Також Україна отримала секретні дані про Балтійський флот та військово-промисловий комплекс Росії.

Сам військовий з позивним "Гога", який підпалив корабель окупантів "Сєрпухов", наразі є рекрутом легіону "Свобода Росії" та продовжує боротись з режимом Путіна.