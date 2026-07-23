Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что имеет в виду, в частности, паромные переправы через Керченский пролив, дороги в Крыму и грузовые автомобили, мосты и приморскую трассу – все это вместе создает необходимый эффект.

Атаки на логистику противника: Украина приберегла козырь

Экономический кризис в Крыму и все его разнообразные проявления, а также удары по энергетике, как подчеркнул военный обозреватель, дают немедленный эффект в совокупности и будут продолжать его давать, если давление со стороны Сил беспилотных систем не ослабнет.

Что касается судоходства в Азовском море, то это один из компонентов. В тот момент, когда хуже работает приморская трасса вдоль берега, шоссе через Мариуполь, Бердянск и так далее, роль судоходства в Азовском море сохраняется. Чтобы эффект был максимальным, должно быть оказано максимально сильное воздействие и на это судоходство, и на дорогу, и на Крымский мост,

– пояснил Шарп.

Крымский мост, несмотря на ограниченные пропускные возможности и то, что сами российские власти из соображений безопасности не используют его в полную силу, все равно играет свою роль. Пока что ударов по нему СБС не наносят. Это, по мнению военного обозревателя, дополнительный козырь в руках Украины, который может быть выложен на стол.

Продолжение ударов по судоходству в Азовском море, по его словам, в ближайшее время, в отличие от атак на грузовики на дороге, приведет к тому, что почти все суда выйдут из строя, если Россия не сможет обеспечить их безопасность. Шарп подчеркнул, что суда – это штучный товар.

В целом в России осознают, что судоходство нецелесообразно, и, соответственно, оно почти полностью исчезнет. Уже сейчас его масштабы значительно сократились. Если это произойдет, это будет означать, что часть грузопотока не будет доходить до Крыма постоянно, а часть и так туда не добирается, но будет доходить еще реже. Или же придется как-то альтернативно доставлять этот грузопоток,

– отметил Шарп.

Тогда, по его словам, встанет вопрос, удастся ли эти возможности альтернативной перевозки столь же результативно нейтрализовать. Альтернативные пути доставки в случае отсутствия судоходства и переправ через Керченский пролив – это Крымский мост и приморское шоссе. Последнее находится под ударом, хотя Путину докладывают, что там якобы ситуация под контролем.

А Крымский мост – это отдельная тема. Пока его оставили в стороне,

– подытожил Шарп.

Полное интервью Давида Шарпа: смотрите в видео