Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що має на увазі зокрема поромні переправи через Керченську протоку, дороги у Криму й вантажні автомобілі, мости й приморську трасу – все це разом створює необхідний ефект.

Атаки на логістику ворога: Україна приберегла козир

Економічний кризовий стан у Криму та всі його різноманітні прояви, а також удари по енергетиці, як наголосив військовий оглядач, дають негайний ефект у сукупності й продовжать його давати, якщо тиск з боку Сил безпілотних систем не буде послаблений.

Щодо судноплавства в Азовському морі, то це один зі складників. У ту мить, коли гірше працює приморська траса вздовж берега, шосе через Маріуполь, Бердянськ і так далі, роль судноплавства в Азовському морі зберігається. Щоб ефект був максимальним, має бути найпотужніший вплив і на це судноплавство, і на дорогу, і на Кримський міст,

– пояснив Шарп.

Кримський міст попри обмежені пропускні можливості й те, що сама російська влада з міркувань безпеки не використовує його на повну, все одно відіграє свою роль. Поки що ударів по ньому СБС не завдають. Це, на погляд військового оглядача, додатковий козир у руках України, який може бути кинутий на стіл.

Продовження ударів по судноплавству в Азовському морі, з його слів, найближчим часом, на відміну від атак на вантажівки на дорозі, призведе до того, що майже всі судна вийдуть із ладу, якщо Росія не зможе передбачити їхню безпеку. Шарп підкреслив, що судна – це штучний товар.

Загалом у Росії усвідомлять, що судноплавство є недоцільним, і відповідно воно майже повністю зникне. Вже і зараз масштаби його значно знизилися. Якщо так відбудеться, це означатиме, що частина вантажопотоку не буде доходити до Криму постійно, а частина вже й так туди не дістається, але буде ще більше не доходити. Або ж доведеться якось альтернативно доставляти цей вантажопотік,

– зауважив Шарп.

Тоді, з його слів, постане питання, чи вдасться ці можливості альтернативного транспортування так само результативно нейтралізувати. Альтернативне постачання у випадку відсутності судноплавства і переправ через Керченську протоку – це Кримський міст і приморське шосе. Останнє перебуває під ударом, хоча Путіну звітують, що там буцімто ситуація контрольована.

А Кримський міст – це окрема розмова. Поки його залишили осторонь,

– підсумував Шарп.

Повне інтерв'ю Давида Шарпа: дивіться у відео