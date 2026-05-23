Вгатили дронами FirePoint-2: ВСУ на Луганщине уничтожили логистику и базы оккупантов

Силы обороны нанесли удары дронами по оккупантам на временно оккупированной Луганщине и Донетчине. Украинские защитники уничтожили логистику, полевые склады боеприпасов и ремонтные базы врага.

Об этом сообщили в СБУ.

Что известно об успешной операции СБУ и СБС?

СБУ совместно с военными 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ в Донецкой и Луганской областях провели успешную операцию по уничтожению россиян.

Украинские военные нанесли удары БпЛА по:

эшелону и резервуарам с горючим;

полевым складам боеприпасов;

ремонтным базам оккупантов;

объектам телекоммуникационной инфраструктуры.

Сначала СБУ устанавливала точные координаты размещения врага, а впоследствии СБС уничтожали цели, используя дроны FirePoint-2.

Потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после поражений были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга,

– заявили в СБУ.

Также украинские защитники уничтожили пункт дислокации российских военных, базу, где противник ремонтировал беспилотники, здание оккупационной полиции и значительное количество техники.

Украинские бойцы с помощью FPV-дронов атаковали российский пункт беспилотников в Алешках Херсонской области. В результате попаданий на месте вспыхнул пожар, здание выгорело, а 15 оккупантов – ликвидированы.

В ночь на 22 мая ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу противника. Атакованный штаб подразделения "Рубикон" расположен в районе города Старобельск на оккупированной Луганщине.

Также Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в Донецке и командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке. Также был поражен российский склад боеприпасов в Великой Новоселке, склад материально-технических средств склад МТЗ на Луганщине.