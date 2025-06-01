Пропагандисты пытаются доказать, что операция "Паутина" – работа НАТО, – ЦПД

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела спецоперацию на территории России, поразив 34% стратегических бомбардировщиков врага. "Паутина" шокировала весь мир, в том числе и пропагандистов страны-агрессора.

Они уже пытаются доказать, что это дело рук НАТО. Об этом во вторник, 3 июня, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Что заявили в ЦПД

СБУ поразила российскую стратегическую авиацию, что вызвало гнев и тревогу в Кремле из-за уязвимости ядерного флота. По словам Коваленко, постоянные попытки отрицать субъектность Украины все больше "выставляют их посмешищем" не только для внешней, но и для внутренней аудитории.

Довольно смешно наблюдать, как российские пропагандисты и различные "философы" для Запада типа Дугина, шокированы операцией "Паутина",

– отметил лейтенант.

Кроме того, он обратил внимание на отсутствие координации – пока часть военкоров пишет о прогрессе Украины, другие пропагандисты придумывают "ерунду о НАТО".

Напомним, подготовка к спецоперации "Паутина" длилась более 1,5 года. Ее контролировал лично Владимир Зеленский, а реализовывал – начальник СБУ Василий Малюк и его коллектив. БПЛА на территории страны-агрессора спрятали под крышами мобильных деревянных домиков на грузовых авто.