Вони вже намагаються довести, що це справа рук НАТО. Про це у вівторок, 3 червня, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Що заявили в ЦПД

СБУ вразила російську стратегічну авіацію, що викликало гнів і тривогу в Кремлі через вразливість ядерного флоту. За словами Коваленка, постійне намагання заперечувати суб'єктність України все більше "виставляє їх посміховиськом" не лише для зовнішньої, але й для внутрішньої аудиторії.

Доволі смішно спостерігати, як російські пропагандисти й різні "філософи" для Заходу типу Дугіна, шоковані операцією "Павутина",

– зазначив лейтенант.

Окрім того, він звернув увагу на відсутність координації – поки частина воєнкорів пише про прогрес України, інші пропагандисти вигадують "дурню про НАТО".

Нагадаємо, підготовка до спецоперації "Павутина" тривала понад 1,5 року. Її контролював особисто Володимир Зеленський, а реалізовував – начальник СБУ Василь Малюк і його колектив. БпЛА на території країни-агресорки заховали під дахами мобільних дерев'яних будиночків на вантажних авто.