Боятся повтора "Паутины": на подъезде к Москве усилили проверки грузовиков

В России заговорили об угрозе повторения украинской операции "Паутина". Из-за этого полиция начала массово останавливать и досматривать грузовые автомобили на подъезде к Москве.

Правоохранители проверяют документы водителей, а также осматривают грузовые отсеки фур и "Газелей" в поисках беспилотников. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о проверках?

Проверки из-за страха повтора "Паутины" якобы начались несколько дней назад. На многих трассах для этого были организованы дополнительные посты Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), к которым приставили наряды сотрудников полиции.

Кроме того, на усиленный режим дежурства были переведены сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.

Проверки грузовиков возле Москвы: смотрите видео

Несмотря на более 30-градусную жару, представителям правоохранительных органов запретили дежурить без бронежилетов.

Напомним, 1 июня СБУ провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации, украинские дроны атаковали военные аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".