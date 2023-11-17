"Конец битвы будет концом ХАМАС": Израиль заявил об успехе операции в Секторе Газа

Противостояние израильских военных и палестинских боевиков продолжается. ЦАХАЛ подытожил результаты своей наземной операции, начатой три недели назад.

Израиль заявил, что ему удалось добиться всех целей, которые он поставил перед началом операции. В то же время, это еще не означает завершения борьбы.

Смотрите также В Кремле реально паника: какие главные достижения встречи Байдена и Си Цзиньпина

Это только начало

31 октября началась наземная операция ЦАХАЛ, в ходе которой боевые действия перенеслись на территорию палестинского анклава. Израильские военные уже действуют в центре города Газа, выискивая террористов и нанося по ним удары.

Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби подчеркнул, что были убиты тысячи боевиков, в том числе лидеры ХАМАС, "все поставленные цели достигнуты", впрочем, "это только начало".

Мы полны решимости достичь конца битвы, и конец битвы будет концом ХАМАСа. Мы не остановимся, пока все военные и руководящие возможности ХАМАС и Палестинского исламского джихада не будут уничтожены,

– подчеркнул Ханегби.

ЦАХАЛ анонсировал новый этап операции

Вчера, 16 ноября, Израиль сообщил, что операция в Секторе Газа переходит в новый этап, в частности, военные действия планируют осуществлять более решительно. Так, министр обороны страны Галант рассказал, что ЦАХАЛ удалось установить полный контроль над западной частью Газы, очистив эту территорию от террористов. Кроме того, Армия обороны Израиля отметила, что взяла под оперативный контроль гавань в Газе.

Израиль штурмовал госпиталь "Аль-Шифа": что известно