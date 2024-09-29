Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, озвучив, что Курская операция была спланирована довольно удачно, ведь 15-тысячной группировкой удалось зайти вглубь России и взять под контроль ряд населенных пунктов и немалое количество военнопленных.

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Чем характеризуется второй этап Курской операции

Романенко отметил, что во время второго этапа Россия собрала на Курщине 45 тысяч солдат и остановила украинское продвижение, в 4-х направлениях нанеся контрудары и вернув несколько населенных пунктов под свой контроль.

Россияне пробили коридор в район, который был окружен украинскими силами. А украинские войска совершили асимметричные действия, пересекли границу в другом месте и продвигаются в направлении Глушково. Это продвижение с юга, со слов Романенко, означает заход в тыл российских группировок.

Этот этап операции характеризуется тем, что Силы обороны Украины перешли к активной мобильной обороне. Сейчас основная задача – удерживать эту буферную зону, потому что это важный актив для Украины на будущих переговорах,

– считает генерал-лейтенант в отставке.

Что миру продемонстрировала Курская операция

Операция Сил обороны Украины на Курщине, которая началась 6 августа 2024 года, разрушила несколько фейков российской пропаганды, которые она долгое время продвигала в массы.

4 тезиса об операции СОУ в Курской области:

благодаря действиям украинских войск удалось подорвать имидж Путина, как правителя, который обещал защищать интересы россиян;

разрушен образ самой России, как огромной по территории ядерной державы, у которой есть "вторая армия мира", на землю которой "с 1943 года не ступала сапогом нога солдата", однако сейчас по ней ходят в берцах украинские военные;

запугивания Путина начать войну с НАТО оказались пустыми;

создание буферной зоны на Курщине даст преимущества Украине на переговорах.

"Путин говорил, если кто-то из Украины или стран НАТО ступит на российскую территорию, то начнется война между Россией и Альянсом. Как видим, полтора месяца продолжаются боевые действия на Курщине, но с НАТО войну Кремль не начал. Стоит провести аналогию с историческими событиями, вспомнить Курскую битву во время Второй мировой войны. Именно Курская операция, которая сейчас продолжается, может изменить ход войны и наработать актив, с которым Украина сможет выйти на переговоры по остановке боевых действий", – подытожил Романенко.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 29 сентября Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес на Курщине 14 авиационных ударов с применением 18 КАБов.

К сведению! Экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что Курская операция была блестяще организована и предположила, что впоследствии ее будут разбирать в школьных учебниках и всех военных академиях мира.