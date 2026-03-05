Белый дом опубликовал видео с нарезкой из шутера Call of Duty и реальными ударами по Ирану
- Белый дом опубликовал видео, которое начинается вставкой из игры Call of Duty, а затем показывает реальные удары по военным объектам Ирана.
- Видео сопровождается песней "Courtesy of the Red, White and Blue" и вызвало обсуждение относительно использования игровых элементов для представления военных действий.
Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице Белого дома в соцсети X.
Как Белый дом соединил видео из Call of Duty с ударами по Ирану?
На аккаунте Белого дома в X появилось видео, которое начинается со вставки из игры Call of Duty, где персонаж вводит координаты для нанесения авиаударов. После этого в видео уже реальные кадры ударов по военным объектам Ирана.
Видео подписано названием песни Courtesy of the Red, White and Blue.
Справка: песню Courtesy of the Red, White and Blue в 2011 году написал американский кантри-музыкант Тоби Кит. Это в частности своеобразный ответ на теракты 11 сентября. В песне призывается "дать пинка под зад" обидчикам США.
Белый дом в "игровой" форме показал удары по Ирану: смотрите видео
"Гибридное представление результатов поражений в "игровой" форме, так же как и система поощрений Е-баллами, которую Украина давно применяет, достаточно органично воспринимается молодым поколением", – отметили в InformNapalm.
Белый дом обнародовал цели военной операции против Ирана
США стремятся уничтожить иранский ракетный арсенал, инфраструктуру для производства баллистических ракет и разгромить Военно-морские силы страны. Иран больше не должен иметь возможности разрабатывать ядерное оружие.
Также США хотят исключить деятельность прокси-сил Ирана в регионе, которые в частности атакуют гражданские суда.