Им наступила "труба": стала известна судьба оккупантов, которые лезли по трубе в Суджу

Россияне очень хвастались так называемой операцией "Труба", или "Поток", весной 2025 года. Враг пытался выйти в тыл ВСУ на Курщине, использовав для этого трубу газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Но оккупантам наступила "труба".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дениса Казанского.

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Что стало с россиянами, которые лезли по трубе в Суджу

Казанский обратил внимание на сообщение известной российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой. Та с возмущением спрашивает высшее военное руководство России, мол, за что воины жертвовали собой, участвовали в "страшной, но важной" операции.

Дело в том, что болезни оккупантов, которые те получили в трубе, не квалифицируют как военные травмы. Хотя все они получили проблемы с легкими, а некоторые и умерли.

Врачи признаются, что бессильны и не знают, как лечить российских военных. Им сначала ставили диагноз "острый бронхит", потом у некоторых развилась тромбоэмболия легочной артерии и даже рак легких.

Тем, кто участвовал в "Трубе", дали по 100 тысяч рублей компенсации, но не дали боевые и тому подобное. После их смерти родные также не получат денег, ведь рак легких – не боевая травма. К тому же оккупантов не наградили, хотя очень пиарили.

В России супруги-пропагандисты Цыгановы создали маразматическую песню "Труба". Песня содержит такие строки: "Труба – это русское слово. Труба – это значит труба! Труба будет вам стопудово! Труба! Труба! Труба!" Русское выражение "тебе труба" тождественно украинскому "тобі гайки". Песню исполняли в том числе в Екатеринбурге, где создали копию трубы и предлагали пройтись по ней. Ее даже освятили.

Для чего это? Зачем вы утвердили "Трубу"? Зачем они жертвовали? Что вы творите?

– возмутилась Кашеварова действиями командования в отношении солдат.

Таким образом, пропагандистка не против того, чтобы оккупанты "жертвовали" своим здоровьем, если за это дают награды и большие деньги. Сто тысяч рублей ее не устраивают – "военкор" назвала их подачкой.

Кашеварова обратилась к российскому генштабу, мол, те, кто не хотят дать воинам награды – проведите сами несколько дней в газовой трубе.

Денис Казанский справедливо заметил: Путин отблагодарил своих солдат как мог.