В ГПСУ ответили, действительно ли Венгрия стягивает технику к границе с Украиной

В сети появилась информация о так называемой операции "Турул" – стягивание Венгрией военной техники к границе с Украиной для нападения на Закарпатье. На это уже отреагировали в ГПСУ.

Так отметили ложность этих данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

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На границе нет никаких нестандартных ситуаций

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в среду, 14 мая, опроверг сообщения о стягивании венгерских войск к границе с Закарпатской областью.

Он отметил, что на границе пока не зафиксировано никаких нестандартных ситуаций.

А видео, которые распространяют в Интернете, имеют признаки старых записей.

Продвижение "новостей" об этой фейковой операции выгодно роспропаганде. Ранее Россия распространяла подобный фейк о минировании границы с Молдовой или странами ЕС.

К слову, ранее дезинформацию о венгерской операции "Турул" опровергли и в ЦПД. Там рассказали, что информация распространилась через анонимный аккаунт HungaryBased, и он никак не относится к венгерским медиа или госструктурам.