Так наголосили на неправдивості цих даних. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми Україна".

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На кордоні немає жодних нестандартних ситуацій

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у середу, 14 травня, спростував повідомлення про стягування угорських військ до кордону із Закарпатською областю.

Він зауважив, що на кордоні наразі не зафіксовано жодних нестандартних ситуацій.

А відео, які поширюють в Інтернеті, мають ознаки старих записів.

Просування "новин" про цю фейкову операцію вигідне роспропаганді. Раніше Росія поширювала подібний фейк про мінування кордону з Молдовою чи країнами ЄС.

До слова, раніше дезінформацію про угорську операцію "Турул" спростували й у ЦПД. Там розповіли, що інформація поширилася через анонімний акаунт HungaryBased, і він ніяк стосується угорських медіа чи держструктур.