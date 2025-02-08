Завязли в лесу и не смогли перерезать логистику, – командир 37 бригады об операции в Крынках

Командир 37 бригады Сергей Шаталов рассказал о боях за село Крынки на левобережье Херсонщины, которое россияне оккупировали еще в первый день вторжения. В октябре 2023 года ВСУ начали операцию по созданию плацдарма на левом берегу Днепра – бои на этом направлении продолжались до июля 2024 года.

Шаталов вспомнил, что украинские военные "завязли в лесу и не смогли перерезать логистику россиян". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для hromadske.

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"Обеспечение не соответствовало нормам"

Шаталов рассказал, что операцию в Крынках он считал осуществимой, но при этом он имел замечания относительно места высадки.

Подготовка была нормальной. Обеспечение я бы не сказал, что соответствовало нормам, то есть мы нуждались в большем, гораздо большем,

– отметил он.

В частности, бойцам приходилось самостоятельно искать себе лодки. И здесь были определенные сложности – некоторые херсонцы не спешили продавать их украинским защитникам.

"Я считаю, что государство должно было как-то больше способствовать этому. Обеспечьте нас лодками на 100%, а не я как командир еще должен думать, где взять лодки, где рулевых найти", – добавил Шаталов.

По его словам, 37 бригада должна была заходить во втором эшелоне и развивать наступление в глубину.

Враг успел накопить резервы

В целом эта операция охватывала не только Крынки, а также ближние острова и села. Однако "драгоценное время" уже было потеряно – враг подготовился и бросил свои резервы, а еще активно применял FPV-дроны по лодкам с украинской пехотой.

И мы просто завязли уже в Крынковском лесу и, к сожалению, не смогли выйти к дороге, чтобы перерезать им логистику. Поэтому, конечно, теряли пехоту,

– отметил командир 37 бригады.

По подсчетам полиции, там пропали без вести 788 украинских воинов, а вывезти оттуда позже удалось лишь 262.

Шаталов добавил, что во время самих боев не удавалось даже забирать раненых. О переброске новых сил также речь не шла. "Так что, мы просто застряли", – сказал Шаталов.

На фоне этих сложностей обстрелы Херсона приостановились – город жил мирно. А враг тем временем сосредоточился на зачистке островов, где были наши военные.

По словам Шаталова, позже местные жалели, что силы ВСУ отошли.