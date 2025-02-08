Шаталов пригадав, що українські військові "зав'язли в лісі та не змогли перерізати логістику росіян". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю для hromadske.

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"Забезпечення не відповідало нормам"

Шаталов розповів, що операцію в Кринках він вважав здійсненною, але при цьому він мав зауваження щодо місця висадки.

Підготовка була нормальною. Забезпечення я б не сказав, що відповідало нормам, тобто ми потребували більшого, набагато більшого,

– зазначив він.

Зокрема, бійцям доводилося самостійно шукати собі човни. І тут були певні складнощі – деякі херсонці не поспішали продавати їх українським захисникам.

"Я вважаю, що держава повинна була якось більше сприяти цьому. Забезпечте нас човнами на 100%, а не я як командир ще повинен думати, де взяти човна, де рульових знайти", – додав Шаталов.

За його словами, 37 бригада мала заходити у другому ешелоні й розвивати наступ у глибину.

Ворог встиг накопичити резерви

Загалом ця операція охоплювала не лише Кринки, а також ближні острови та села. Однак "дорогоцінний час" уже був втрачений – ворог підготувався та кинув свої резерви, а ще активно застосовував FPV-дрони по човнах з української піхотою.

І ми просто зав'язли вже в кринківському лісі й, на жаль, не змогли вийти до дороги, щоб перерізати їм логістику. Тому, звичайно, втрачали піхоту,

– зазначив командир 37 бригади.

За підрахунками поліції, там зникли безвісти 788 українських воїнів, а вивезти звідти пізніше вдалося лише 262.

Шаталов додав, що під час самих боїв не вдавалося навіть забирати поранених. Про перекидання нових сил також не йшлося. "Отже, ми просто застрягли", – сказав Шаталов.

На тлі цих складнощів обстріли Херсона призупинилися – місто жило мирно. А ворог тим часом зосередився на зачистці островів, де були наші військові.

За словами Шаталова, пізніше місцеві шкодували, що сили ЗСУ відійшли.