Разведка Британии показала уничтоженные мосты и переправы в Курской области

Вооруженные Силы продолжают операцию в Курской области. За время ее проведения украинским войскам удалось уничтожить все мосты через реку Сейм в Глушковском районе.

В Минобороны Британии показали спутниковые снимки того, как сейчас выглядят остатки российских мостов и понтонных переправ. Россия пытается восстановить логистику в регионе, однако ВСУ удачно этому противодействуют.

Смотрите также Британский полковник сказал, как для России может завершиться операция на Курщине

Удары по мостам и переправам в Курской области

Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, нанеся серии ударов, что разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм,

– пишет британская разведка.

Также Минобороны страны прикрепило к посту фото пораженных мостов, сделанные в середине и в конце августа.

Что происходит с мостами в Курской области / Минобороны Британии

К слову, утром 14 сентября Forbes сообщил, что украинские военные при поддержке беспилотников и танков прорвали новый участок границы в Курской области. Прорыв произошел 12 сентября и хотя он является и менее масштабным, однако "имел гораздо больший успех, чем сообщалось сначала".

Операция в направлении Веселого началась только через день после того, как российские войска контратаковали главные украинские позиции в Курской области, отвоевав несколько населенных пунктов.