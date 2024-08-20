Генштаб впервые показал карту территорий, которые ВСУ контролируют в Курской области

В ВСУ впервые показали официальную карту территорий, которые контролируют украинские войска в Курской области. Сейчас речь идет о 1 263 квадратных километрах.

Карту в эфире телемарафона во вторник, 20 августа, показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На продемонстрированном кадре видно, что ВСУ уже дошли до реки Сейм и закрыли там котел, передает 24 Канал.

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Какие населенные пункты контролируют ВСУ

Карту боевых действий на Курщине в Генштабе показали впервые за две недели операции.

Согласно ей, на западе, а именно на рубежах Кореневского и Глушковского районов, линия контроля проходит между селами Вишневка и Комаровка. Это примерно в 12 километрах от райцентра Глушково.

На южном направлении украинские военные похоже, что продвинулись к селам Новоивановка и Кульбаки. Впрочем, они еще не контролируют их.

Коренево, что на северо-востоке, согласно карте ВСУ осаждают с юга и востока. Они продвинулись на северо-восток от него до Александровки, что в примерно 6 километрах от Коренево.

Также на карте Генштаба видно, что населенный пункт на дороге Суджа – Курск Мартыновка, который расположен на северо-восток за 8 – 9 километров от Суджи, контролируется ВСУ.

На юге области ВСУ также могли взять Плехово. Согласно карте условная линия фронта проходит в районе населенного пункта Борки. Еще два населенных пункта – Камышовое и Гирьи, – остаются под российским контролем. О боях там сообщали в первые дни операции.

Всего, по данным Сырского, ВСУ контролируют в Курской области уже 93 населенных пункта.

Карта боевых действий в Курской области / Скриншот видео