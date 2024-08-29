Зачем Украина начала Курскую операцию: Кислица дал четкое объяснение Совбезу ООН
На территории Курской области продолжается операция ВСУ. Украина начала ее, чтобы уменьшить угрозу российского наступления на Сумщине.
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица.
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Кислица высказался об операции Украины на Курщине
Украина не могла молча наблюдать за военным развитием России в Курской области и подготовкой к нападению в Сумской области Украины, подобного российскому наступлению на Харьков из Белгородской области в мае,
– сказал Кислица.
По словам представителя нашей страны при ООН, именно "реагируя на эту угрозу, Украина начала оборонительную операцию в определенных зонах Курской области".
"Благодаря этим упреждающим мерам было уменьшено немедленную опасность оккупации Сум. О растерянности диктатора свидетельствует то, что он несколько дней не мог найти в себе силы и смелости предстать перед публикой", – отметил он.
Дипломат подчеркнул, что так называемое "освобождение" Россией десятков городов и сел Донбасса привело к их полному уничтожению и обезлюдению. "Украина продолжит бороться против этого современного варварства всюду, в том числе на территории России", – отметил Кислица.