Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о вероятных дальнейших планах украинской армии в Курской области. Ранее Владимир Зеленский отметил, что "абсолютно все поставленные задачи" операции в Курской области реализовываются.

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Ситуация для врага очень плохая

На сегодня Вооруженные Силы Украины окопались на Курщине, подошли к реке Сейм. Сейчас будет решаться вопрос об оперативном окружении между Теткино и Суджей, и тогда противник будет прижат к реке.

Россияне упустили время месяц назад, когда имели возможность остановить развитие наступления украинских сил. Сейчас они осознали, что не имеют сил и средств, чтобы решить эту проблему,

– подчеркнул военный эксперт.

В дальнейших планах украинских войск может быть выход южнее Суджи – на высоты. Отсюда вероятно они будут двигаться в сторону Курчатова, Льгова, Рыльская, Курская.

Имеем там сейчас хорошие оборонительные позиции, и выбить наши войска оттуда россиянам уже не удастся, даже если они перебросят 50-тысячное войско,

– уверен полковник ВСУ в запасе.

Ситуация у врага на Курщине, по словам Романа Свитана, очень плохая. Решить эту проблему военным путем в ближайшее время – по крайней мере до конца 2024 года – ему вряд ли удастся.

Напомним, что аналитики Института изучения войны отметили, что в украинские войска в Курской области по состоянию на 1 сентября продвинулись на запад от Погребков. Также они проводили штурмы на восток от Кореневого у Матвеевки, на северо-востоке от Коренева у Александровки, на северо-западе от Суджи у Малой Локни и Погребков, на севере от Суджи у Камышевки, а также на северо-востоке от Суджи у Нижней Паровой, Бахтинки и Нечаева.

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