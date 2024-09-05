Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про імовірні подальші плани українського війська в Курській області. Раніше Володимир Зеленський зазначив, що "абсолютно всі визначені завдання" операції в Курській області реалізовуються.

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Ситуація для ворога дуже погана

На сьогодні Збройні Сили України обкопалися на Курщині, підійшли до річки Сейм. Зараз буде вирішуватись питання щодо оперативного оточення між Тьоткіно та Суджею, і тоді противник буде притиснутим до річки.

Росіяни проґавили час місяць тому, коли мали можливість зупинити розвиток наступу українських сил. Зараз вони усвідомили, що не мають сил та засобів, щоб розв'язати цю проблему,

– підкреслив військовий експерт.

В подальших планах українських військ може бути вихід південніше Суджі – на висоти. Звідси імовірно вони будуть рухатись у бік Курчатова, Льгова, Рильська, Курська.

Маємо зараз там гарні оборонні позиції, і вибити наші війська звідти росіянам вже не вдасться, навіть якщо вони перекинуть 50-тисячне військо,

– впевнений полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація у ворога на Курщині, за словами Романа Світана, дуже погана. Розв'язати цю проблему воєнним шляхом найближчим часом – принаймні до кінця 2024 року – йому навряд чи вдасться.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що в українські війська у Курській області станом на 1 вересня просунулись на захід від Погребків. Також вони проводили штурми на схід від Кореневого біля Матвіївки, на північному сході від Коренева біля Олександрівки, на північному заході від Суджі біля Малої Локні та Погребків, на півночі від Суджі біля Камишівки, а також на північному сході від Суджі біля Нижньої Парової, Бахтинки та Нечаєва.

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