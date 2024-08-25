Россия активно обстреливает свои населенные пункты в Курской области, – Генштаб

Россия обстреливает не только мирные украинские города. На фоне операции ВСУ в Курской области российская армия взялась интенсивно бомбить свои же города и села.

В частности, под обстрел российских войск Курщина попала в воскресенье, 25 августа. В Генштабе ВСУ рассказали, чем обстреливают россияне свои территории.

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Чем обстреливает Россия Курскую область

В отчете Генштаба по состоянию на 16:00 25 августа говорится о том, что по территории Курской области россияне продолжают из различного оружия.

Они применяют танки, ствольную артиллерию и минометы.

А также бомбардируют районы своих же населенных пунктов КАБами,

– добавили в Генштабе.

Добавим, что на такие действия российской армии отреагировал президент Зеленский. Он рассказал, что операцией в Курской области Украина хочет, в частности, показать россиянам, кем на самом деле является Путин. Российскому обществу важно показать, что для их президента дороже, – оккупация Украины или защита своего населения.

"Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво. Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво. Его люди там шокированы, что верили в этого демона. Просто поймите, какое лицо он сейчас показывает своему обществу", – сказал Зеленский.