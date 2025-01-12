"Думали, что шутка": жительница Курщины рассказала, как сначала реагировали на ВСУ

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Жители этой области сначала не поверили, что у них на

Жительница Курской области рассказала, что когда услышала, что на территорию Курщины зашли украинские военные, то подумала, что это шутка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "ТРО Медиа".

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Сначала боялись

Жительница села Казачья Локня Курской области, которое контролируют Силы обороны, рассказала, что украинские военные хорошо относятся к местным. По ее словам, сначала их боялись и сидели по своим домам из-за страха выйти.

Картофель я копала уже в октябре-месяце. Потому что боялись на огород выйти. Потому что они стреляли. А тогда мы их спрашивали, они говорили не бояться, потому что мы сбиваем дроны,

– вспомнила она.

После этого люди начали ходить на огороды. Стоит отметить, что женщина общается на суржике, который ближе к украинскому языку, а не к русскому.

В то же время российских солдат она называет "наши", а украинских защитников – "ваши".

Женщина также пожаловалась, что о наступлении украинских войск местные ничего не знали, эвакуации российские власти не проводили. Жительница признается, что когда она услышала, что на территорию Курщины зашли украинские военные, то подумала, что это шутка.

Также она просила не трогать ее, потому что они мирные жители, однако украинские военные не наносят вреда гражданскому населению.