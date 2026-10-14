Освободили еще 101 километр квадратный: Белецкий раскрыл успехи 4-го этапа операции "Вивальди"

Во время четвертого этапа операции "Вивальди" были освобождены три села в Донецкой области. Защитники вернули 101 квадратный километр украинской земли.

Об этом сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий в своем обращении в телеграмме.

Каков результат четвертого этапа "Вивальди"?

За четвертый этап "Вивальди" враг потерял около 3000 солдат, а Украина вернула 101 километр квадратной территории. Военные освободили три населенных пункта в Донецкой области – Зеленую Долину, Липовое и Колодец.

Операция "Вивальди", начинавшаяся с ликвидации российской инфильтрации, быстро переросла в стремительное и масштабное наступление.

Дезориентированные оккупанты потеряли контроль над подразделениями, из-за чего в их рядах начался настоящий хаос.

По словам Белецкого, украинские силы не позволили противнику обойти Славянско-краматорскую агломерацию с флангов и взять ее в клещи. Кроме того, удалось защитить стратегически важную трассу Харьков – Славянск.

Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его опрокинуть часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой,

– подчеркнул бригадный генерал.

Итак, в ходе всей операции "Вивальди" защитники вернули под полный контроль Украины 16 населённых пунктов и деоккупировали 277 квадратных километров.

Общие потери российской армии за это время достигли 8000 солдат.

оссийские войска и заставили перебрасывать дополнительные резервы.

Этот результат стал возможен благодаря совместным усилиям Третьей штурмовой бригады, 60-й и 125-й бригад, подразделения "KRAKEN", пограничников, спецназовцев СБУ и других приданных сил.

Напомним, что во время предыдущих этапах операции "Вивальди" украинские силы активно применяли комбинацию FPV-дронов и сброса боеприпасов для уничтожения вражеской логистики.

Также президент Владимир Зеленский отмечал, что масштабные действия ВСУ существенно истощили российские войска и вынудили их перебрасывать дополнительные резервы.