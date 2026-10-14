Освободили еще 101 километр квадратный: Белецкий раскрыл успехи 4-го этапа операции "Вивальди"
Во время четвертого этапа операции "Вивальди" были освобождены три села в Донецкой области. Защитники вернули 101 квадратный километр украинской земли.
Об этом сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий в своем обращении в телеграмме.
Каков результат четвертого этапа "Вивальди"?
За четвертый этап "Вивальди" враг потерял около 3000 солдат, а Украина вернула 101 километр квадратной территории. Военные освободили три населенных пункта в Донецкой области – Зеленую Долину, Липовое и Колодец.
Операция "Вивальди", начинавшаяся с ликвидации российской инфильтрации, быстро переросла в стремительное и масштабное наступление.
Дезориентированные оккупанты потеряли контроль над подразделениями, из-за чего в их рядах начался настоящий хаос.
По словам Белецкого, украинские силы не позволили противнику обойти Славянско-краматорскую агломерацию с флангов и взять ее в клещи. Кроме того, удалось защитить стратегически важную трассу Харьков – Славянск.
Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его опрокинуть часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой,
– подчеркнул бригадный генерал.
Итак, в ходе всей операции "Вивальди" защитники вернули под полный контроль Украины 16 населённых пунктов и деоккупировали 277 квадратных километров.
Общие потери российской армии за это время достигли 8000 солдат.
оссийские войска и заставили перебрасывать дополнительные резервы.
Этот результат стал возможен благодаря совместным усилиям Третьей штурмовой бригады, 60-й и 125-й бригад, подразделения "KRAKEN", пограничников, спецназовцев СБУ и других приданных сил.
Напомним, что во время предыдущих этапах операции "Вивальди" украинские силы активно применяли комбинацию FPV-дронов и сброса боеприпасов для уничтожения вражеской логистики.
Также президент Владимир Зеленский отмечал, что масштабные действия ВСУ существенно истощили российские войска и вынудили их перебрасывать дополнительные резервы.