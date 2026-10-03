"Сражали" оккупантов в транспорте, пешком и даже на ползучих машинах: эффектные кадры операции "Вивальди"

Украинские бойцы из подразделения беспилотных систем "Феникс" ГПСУ и приданных формирований Третьего армейского корпуса нанесли серию сокрушительных ударов по пехоте и технике оккупантов. Эффективное поражение вражеских сил произошло в рамках военной операции под названием "Вивальди".

Как сообщили в официальном Telegram-канале Третьего армейского корпуса, для атаки операторы применили комбинацию FPV-дронов и сброса боеприпасов.

Каковы подробности операции?

В результате точных ударов подразделения беспилотных систем "Феникс" ГПСУ в ходе операции "Вивальди" враг понес потери независимо от скорости передвижения и способов маскировки.

Косили оккупантов на транспорте, пеших и даже ползучих,

– отметили в Третьем армейском корпусе.

Защитники Украины также опубликовали видеокадры, на которых запечатлены тщетные попытки побега российских захватчиков на транспорте, пешком и ползком.

Оккупанты пытаются убежать от украинских дронов: смотрите видео

Отметим, что в ходе трех этапов операции "Вивальди" бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен более 250 российских военных, среди которых были десятки офицеров и специалистов.

По данным корпуса, оккупанты сдавались группами из-за нехватки еды, отсутствия эвакуации и угрозы расстрела со стороны собственного командования.

"У нас не было еды. Нам приходилось есть кору деревьев и траву.Ели мы крапиву. То есть на горелке крапиву готовили с бульончиком", – рассказал один из пленных захватчиков.

В целом украинские военные широко используют беспилотники и наземные роботизированные комплексы, которые неоднократно помогали спасти жизни бойцов.

Пресс-секретарь 66 ОМБр Василий Денисюк рассказал, что значительную часть задач, в частности, по освобождению Среднего и Шандриголового, выполняли с помощью дронов и наземных роботизированных систем.

Как подчеркнул Денисюк, самое важное – что во время зачистки этих населенных пунктов бригада не понесла безвозвратных потерь. Все это стало возможным именно благодаря беспилотным системам.