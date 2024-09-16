"Нацисты сгоняли в дома, ранили детей": жители Курщины рассказали, издеваются ли над ними ВСУ

В последнее время россияне активно разгоняют тезисы о том, что украинские бойцы издеваются над мирным населением в Курской области. Они утверждают, что "натовские наемники" расстреливают гражданских в упор и насильно загоняют в дома, люди без еды.

ТРО Медиа решили проверить, как обстоят дела на Курщине на самом деле, и отправились в село Казачья Локня. Интересно, что российские власти объявили об обязательной эвакуации Рыльского и Хомутовского районов области.

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Нет, не загоняли. Ну как – была перестрелка, просили не выходить. Не видела раненых, здесь детей очень мало, не знаю, о ком идет речь,

– размышляет женщина.

Но тут вмешался мужчина и решительно заявил: не было такого. Далее жители Курщины начали выдвигать предположения, мол, а вдруг дети были ранены не в самой Казачьей Локне, а во время переезда. Но они опровергли, что в селе есть раненые дети.

"У нас нет света, воды, газа и связи. Но никто над нами не издевается. Наоборот, дали консервы и вещи первой необходимости", – добавили другие жительницы.

Обвинения со стороны российской пропаганды они назвали абсурдными. Уверяют: никто их не обижает. Возможно, в первые дни кого-то и ранило, но это война – специально никто не совершал таких действий.

ТРО Медиа подытожили: ни один из тезисов российской армии не подтвержден, враг распространяет фейки. "Натовские наемники" существуют только в голове пропагандистов.