Курская операция – удачная для нас, – военный назвал причины

Появилась информация о том, что российские десантники могли попасть в окружение в Курской области. Пока рано говорить, действительно ли это так, но враг однозначно не планирует останавливать наступление на территории Укаины.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что на фронте ситуация кардинально не изменилась. Оккупанты продолжают интенсивно штурмовать.

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Как Курская операция повлияла на ход войны

Россияне частично перебрасывают свой личный состав, но не в большом количестве. Впрочем украинское командование заявило, что соотношение артиллерии изменилось. Сейчас оно составляет 1:2 тогда как раньше было 1:12

К сожалению, ситуация на фронте не улучшилась. Противник применяет большое количество резервов и продолжает штурмовые действия. Впрочем определенные преимущества от событий на Курщине все-таки есть.

Курская операция является удачной операцией для нас. Это можно увидеть хотя бы по трём крупным обменам пленными, по возвращению бойцов полка "Азов" и вообще бойцов Азовстали. Это очень мощные обмены,

– отметил Андрей Отченаш.

Все понимают насколько ценным является возвращение личного состава, который находится в плену. Поэтому эта операция является удачной, поэтому, вероятно, будет продолжаться.

Относительно того, действительно ли профессиональные российские подразделения оказались в окружении, то вполне вероятно, что они являются преувеличением. Ведь российские войска достаточно обучены, это нужно признавать, поэтому проблем может быть еще много.

"Бойцы бригады "Рубеж" продолжают держать оборону на своих линиях и активно уничтожают противника. Поэтому для нас ничего не меняется, мы выполняем свою задачу с максимальным коэффициентом полезного действия", – подчеркнул командир экипажа БПЛА "Кара небесная".