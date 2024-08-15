Однако в контексте прорыва ВСУ российской границы на Курщине этот план воспринимается несколько иначе. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которое он высказал 24 Каналу, Россия оказалась в сложной ситуации.

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Имеем стратегическое преимущество

Сегодня операция в Курской области, которая началась 6 августа, расширяется. Под контролем ВСУ находится несколько десятков российских населенных пунктов, в частности, город Суджа.

Путин попал в ловушку, когда согласился с "мирным планом" Китая. Сейчас Украина контролирует примерно 1050 квадратных километров территории России, и они также подпадают под эту договоренность. Получается, что Путин, обращаясь к российскому народу, говорит о том, что во время так называемой "СВО" захватил часть Украины, и также потерял часть своей. Это будет для него выглядеть катастрофически,

– подчеркнул политолог.

Однако с каждым днем спецоперации ловушка для России углубляется. В первые 2 дня после ее начала российские власти надеялись, что страны Глобального Юга отреагируют на то, что там происходит. Но только спустя восемь дней на эти события очень сдержанно откликнулся лишь Китай, который, в частности, призвал к прекращению активных боевых действий.

Это фактически признание контроля, который имеет Украина над частью российской территории. Поэтому Путин сейчас не знает, где правильный выход, ведь чтобы он ни делал, это не идет на пользу россиянам, и это очень хорошо для Украины,

– отметил Игорь Рейтерович.

В этой ситуации, по его мнению, самое важное иметь стратегическую инициативу. Теперь Вооруженные Силы Украины могут определять повестку дня – не только военный, но и политический компонент.

"Мир в начале спецоперации колебался, а потом стал выступать на стороне Украины, потому что сильных любят. Когда демонстрируешь, что имеешь определенные возможности, все остальные соответственно будут на это реагировать", – отметил политолог.

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