Проте в контексті прориву ЗСУ російського кордону на Курщині цей план сприймається дещо інакше. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив 24 Каналу, Росія опинилась в складні ситуації.

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Маємо стратегічну перевагу

Сьогодні операція в Курській області, яка розпочалась 6 серпня, розширюється. Під контролем ВСУ перебуває кілька десятків російських населених пунктів, зокрема, місто Суджа.

Путін потрапив в пастку, коли погодився з "мирним планом" Китаю. Зараз Україна контролює приблизно 1050 квадратних кілометрів території Росії, і вони також підпадають під цю домовленість. Виходить, що Путін, звертаючись до російського народу, говорить про те, що під час так званої "СВО" захопив частину України, і також втратив частину своєї. Це буде для нього виглядати катастрофічно,

– наголосив політолог.

Однак з кожним днем спецоперації пастка для Росії поглиблюється. В перші 2 дні після її початку російська влада сподівалась, що країни Глобального Півдня відреагують на те, що там відбувається. Проте тільки через вісім днів на ці події дуже стримано відгукнувся лише Китай, який, зокрема, закликав до припинення активних бойових дій.

Це фактично визнання контролю, який має Україна над частиною російської території. Тому Путін зараз не знає, де правильний вихід, адже щоб він не робив, це не йде на користь росіянам, і це дуже добре для України,

– зауважив Ігор Рейтерович.

В цій ситуації, на його думку, найважливіше мати стратегічну ініціативу. Тепер Збройні Сили України можуть визначати порядок денний – не тільки воєнний, але й політичний компонент.

"Світ на початку спецоперації вагався, а потім став виступати на боці України, тому що сильних люблять. Коли демонструєш, що маєш певні можливості, всі інші відповідно будуть на це реагувати", – зазначив політолог.

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