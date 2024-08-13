На какой шаг пошли россияне после нагоняя от Путина: военная сводка от Свитана

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина контролирует примерно 1000 квадратных километров территории России. В целом уже медленно выполняется одна из важных задач данной операции.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что россияне начали пытаться как-то остановить продвижение украинских военных в Курской области.

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Какие важные задачи операции в Курской области

Свитан предполагает, что операция приведет к тому, что под контроль будут взяты Рыльск, Льгов и Курчатов, то есть направление на Курск со стороны Глухова.

По его словам, возможной задачей является выключить Курскую АЭС из системы электрогенерации. Ведь минус 2 гигаватта мощности на эту площадь станет довольно серьезным ударом по российским военным объектам.

Второй задачей, заметил он, является попытка сорвать российские войска с Восточного направления. Она потихоньку все же выполняется.

Скорее всего, после вчерашнего нагоняя от Путина было принято решение перебрасывать небольшую часть войск с Восточного и Запорожского фронтов,

– заявил полковник запаса.

То есть, добавил военный эксперт, несколько подразделений они сняли из-под Работино и с районов Часова Яра и Торецка. Россияне все же пытаются как-то остановить наше движение в Курской области.

Что может побудить США разрешить бить ATACMS по России

Полковник запаса считает, что основной движущей силой в вопросе предоставления разрешения на удары вглубь территории России станут британцы. Ведь очевидно их участие в продвижении нужных нам нарративов. Великобритания также имеет определенное влияние, в частности, на Конгресс США.

Я думаю, с помощью Британии Америка также примет это решение,

– сказал Свитан.

В то же время военный эксперт добавил, что все станет понятным после выборов президента США.