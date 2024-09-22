Россияне больше обстреливают населенные пункты в Курской области, чем в Сумской, – ОТГ "Северск"
Операция украинских военных в Курской области дала определенные облегчения с обстрелами приграничных областей нашего государства. Теперь враг больше обстреливает свой регион, чем Сумскую область.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник. Он также привел данные, как именно уменьшилось количество обстрелов, передает 24 Канал.
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Как Курщина облегчила обстрелы Сумщины
Мысник отметил, что если взять за последние два дня статистику, то по территории Сумской области враг за позапрошлые сутки сбросил 17 КАБов, а по территории Курской области, которая контролируется Силами обороны – 21 КАБ. За минувшие сутки цифра была 13 против 31.
Видим, как перенос боевых действий Силами обороны Украины на территорию Курской области сказывается, и враг меняет и характер этих обстрелов, и их структуру. Они вынуждены в большинстве осуществлять именно обстрелы на своей территории, по своим населенным пунктам,
– заявил представитель ОТГ "Северск".
Кроме этого, он отметил, что вражеские силы начали минирование границы и активно строят фортификационные сооружения. Однако спикер подчеркнул, что украинские войска находятся в состоянии постоянной боевой готовности.
Вадим Мысник отметил создание эффективной системы обороны вдоль северной границы, которая направлена противодействовать диверсионно-разведывательным группам, а также на максимальное уничтожение российских подразделений, которые будут пытаться приблизиться к границе.