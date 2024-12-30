У Зеленского заинтриговали позитивными новостями от ВСУ в Курской области

Украинская армия имеет положительные новости на одном из направлений фронта. Говорится о Курской области, что в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Офиса Президента Андрея Ермака в его телеграм-канале.

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Что известно о положительных новостях от ВСУ с Курской области

Андрей Ермак опубликовал в своем телеграм-канале фото с украинскими военными в Судже в Курской области. На снимке наши защитники стоят на фоне новогодней елки, которую они сами установили и украсили дождиками в цветах национального флага.

Вместе с этим глава ОП рассказал о наличии хороших новых с этого направления фронта.

Суджа. В Курской области, между прочим, от нашей армии есть положительные новости,

– написал Ермак.



Украинские военные с новогодней елкой в Судже в Курской области / Фото Восточный в соцсети Х

К слову, в Генштабе ВСУ в вечернем отчете за 30 декабря рассказали, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По состоянию на 22 часа, украинские защитники отбили 17 атак захватчиков.