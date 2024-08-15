Козыри в рукаве украинского военного командования, – Ступак о действиях в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина контролирует более 1150 километров квадратных на Курщине. Вероятно, создание буферной зоны лишь одна из поставленных задач.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что финальная цель операции в Курской области может быть гораздо шире и глубже. Возможно, еще все впереди.

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Чего ждать от операции в Курской области

"Козыри в рукаве украинского военного командования могут быть в виде дополнительных людей и техники, которые условно прячут в кустах Сумской области и они еще не привлечены", – предположил Ступак.

По словам экс-сотрудника СБУ, может быть даже такое, что Украина откроет еще одно направление, где раньше не было украинских военных. К примеру, в Брянской области.

Звучит немало и разговоров о железнодорожном сообщении на Курщине и Брянщине, а также с Беларусью. Говорят, что оно частично парализовано из-за большого скопления брошенных вагонов.

Такая ситуация соответственно влияет на обеспечение российской армии, это вызывает определенный коллапс. Предварительно, это выглядит очень-очень неплохо. Посмотрим, как россияне с этим справятся.

Действия ВСУ на Курщине: смотрите на карте