Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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На "СВО" погиб чиновник из Приморского края
Сергей Ефремов ушел на фронт добровольно в августе 2024 года. Он не остался в стороне от наступления ВСУ в Курской области и как настоящий гражданин России выполнял там преступные приказы Кремля.
На днях Ефремов ехал на авто вооруженных сил России вместе с другим офицером. Машина наехала на мину, в результате чего подорвалась. Российские военные погибли на месте.
Россияне, оплакивая своего героя, отметили, что "несмотря на высокую должность, он не прятался, а решился взять в руки оружие и отдал долг родине".
Что известно о Сергее Ефремове
На так называемую "СВО" Ефремов пошел не только из патриотических соображений, но и потому, что в свое время закончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Оккупант имел определенные знания, поэтому его назначили командиром добровольческого отряда БАРС-22 "Тигр".
За время своей военной службы Сергей Ефремов получил несколько наград, в частности георгиевский крест и звание "Герой ДНР".
На Дальнем Востоке, у Ефремова остались жена и четверо детей. После возвращения из Ефремов мог вернуться к своим обязанностям и руководить внутриполитическим блоком Приморья.
На "СВО" гибнут молодые россияне
- В мае на преступной "СВО" погиб самый молодой оккупант за всю историю полномасштабного вторжения. Речь идет о Даниле Ермоленко, 2006 года рождения. Парень служил в мотострелковом батальоне и погиб во время выполнения задания возле населенного пункта Бердичи Донецкой области.
- Также в Донецкой области умер 18-летний Ярослав Липавский. Еще в 17 лет он пошел служить по контракту, чтобы заработать деньги для девушки и матери. На фронте оккупант служил в штурмовой группе 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в наступлении на Очеретино.