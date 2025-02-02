Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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На "СВО" загинув посадовець із Приморського краю
Сергій Єфремов пішов на фронт добровільно в серпні 2024 року. Він не залишився осторонь наступу ЗСУ в Курській області та як справжній громадянин Росії виконував там злочинні накази Кремля.
Днями Єфремов їхав на авто збройних сил Росії разом з іншим офіцером. Машина наїхала на міну, в результаті чого підірвалася. Російські військові загинули на місці.
Росіяни, оплакуючи свого героя, зазначили, що "попри високу посаду, він не ховався, а наважився взяти до рук зброю і віддав борг батьківщині".
Що відомо про Сергія Єфремова
На так звану "СВО" Єфремов пішов не тільки з патріотичних міркувань, а й тому, що свого часу закінчив Уссурійське суворовське військове та Рязанське гвардійське вище повітрянодесантне командне училище. Окупант мав певні знання, тому його призначили командиром добровольчого загону БАРС-22 "Тигр".
За час своєї військової служби Сергій Єфремов отримав кілька нагород, зокрема георгіївський хрест та звання "Герой ДНР".
На Далекому Сході, у Єфремова залишилися дружина та четверо дітей. Після повернення з Єфремов міг повернутися до своїх обов'язків і керувати внутрішньополітичним блоком Примор'я.
На "СВО" гинуть молоді росіяни
- У травні на злочинній "СВО" загинув наймолодший окупант за всю історію повномасштабного вторгнення. Йдеться про Даніла Єрмоленка, 2006 року народження. Хлопчина служив у мотострілецькому батальйоні та загинув під час виконання завдання біля населеного пункту Бердичі Донецької області.
- Також на Донеччині помер 18-річний Ярослав Липавський. Ще в 17 років він пішов служити за контрактом, щоб заробити гроші для дівчини та матері. На фронті окупант служив у штурмовій групі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у наступі на Очеретине.