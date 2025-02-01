Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко припустив у розмові з 24 Каналом, що на плани військових значний вплив мають ландшафт і географічне розташування населеного пункту. Так, у Великій Новосілці річка Мокрі Яли, що протікає через цей населений пункт, може значно скоректувати подальші дії росіян.

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Для них важливе просування

Тимочко зазначив, що Велику Новосілку огортає річка Мокрі Яли, і через складнощі її форсування противник може опинитися у вогневому мішку.

В зимових умовах доволі складно перемістити війська через річку, адже потрібно вибудовувати великі понтонні переправи, шукати транспорт.

В будь-якому випадку вплав чи пішим ходом перейти її не вдасться, тому що це призведе до замерзання та обмороження окупантів,

– сказав він.

Водночас по узбережжях річок, вздовж їхньої протоки, гирла, як правило, вибудовуються оборонні споруди, оскільки сама річка завжди є гарним фортифікаційним опорним пунктом. Тому з одного боку українські сили, а з другого – ворог – вибудовуватимуть певну мережу оборонних загороджень ліній.

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Питання в тому, наскільки ми добре зуміли закріпитися вздовж річища і наскільки річка Мокрі Яли велика і глибока, щоб стати серйозною перешкодою для противника в зимовий час,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Також, на його думку, важливий момент, наскільки росіяни зможуть використати навколишній ландшафт для того, щоб сховати свої війська, непомітно накопичити їх для проведення форсування і військової операції.

Водночас будуть артилерійські удари, атаки безпілотників, тому відбуватиметься доволі жорстке протистояння.

Потенційно Росія буде пробувати форсувати Мокрі Яли або обійти річку. Ворог, як наголосив Тимочко, спробує, можливо, атакувати наші війська для того, щоб вийти на витоки річки, де має бути менша ширина річища. Також росіяни намагатимуться просуватися вздовж берегів, як це вони робили раніше, зокрема, під час боїв за Курахівське водосховище.

Для них важливо просування, а якою ціною – це абсолютно не має значення,

– зауважив Іван Тимочко.

До слова, ветеран російсько-української війни Євген Дикий вважає, що росіянам буде складно форсувати Мокрі Яли під зустрічним вогнем. Також на думку Дикого, якщо Сили оборони матимуть достатньо особового складу та артилерії, то по річці можна збудувати новий рубіж оборони. Тоді захоплення Великої Новосілки обернеться для ворога "черговою піарно-політичною некорисною, з військового огляду, кампанією".