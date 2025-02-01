Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предположил в разговоре с 24 Каналом, что на планы военных значительное влияние имеют ландшафт и географическое расположение населенного пункта. Так, в Великой Новоселке река Мокрые Ялы, протекающая через этот населенный пункт, может значительно скорректировать дальнейшие действия россиян.

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Для них важно продвижение

Тимочко отметил, что Большую Новоселку окутывает река Мокрые Ялы, и из-за сложности ее форсирования противник может оказаться в огневом мешке.

В зимних условиях довольно сложно переместить войска через реку, ведь нужно выстраивать большие понтонные переправы, искать транспорт.

В любом случае вплавь или пешим ходом перейти ее не удастся, потому что это приведет к замерзанию и обморожению оккупантов,

– сказал он.

В то же время по побережьям рек, вдоль их пролива, устья, как правило, выстраиваются оборонительные сооружения, поскольку сама река всегда является хорошим фортификационным опорным пунктом. Поэтому с одной стороны украинские силы, а с другой – враг – будут выстраивать определенную сеть оборонительных заградительных линий.

Что происходит в районе Великой Новоселки: смотрите на карте

Вопрос в том, насколько мы хорошо сумели закрепиться вдоль русла и насколько река Мокрые Ялы большая и глубокая, чтобы стать серьезным препятствием для противника в зимнее время,

– пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Также, по его мнению, важный момент, насколько россияне смогут использовать окружающий ландшафт для того, чтобы спрятать свои войска, незаметно накопить их для проведения форсирования и военной операции.

В то же время будут артиллерийские удары, атаки беспилотников, поэтому будет происходить довольно жесткое противостояние.

Потенциально Россия будет пробовать форсировать Мокрые Ялы или обойти реку. Враг, как отметил Тимочко, попытается, возможно, атаковать наши войска для того, чтобы выйти на истоки реки, где должна быть меньшая ширина русла. Также россияне будут пытаться продвигаться вдоль берегов, как это они делали раньше, в частности, во время боев за Кураховское водохранилище.

Для них важно продвижение, а какой ценой – это абсолютно не имеет значения,

– отметил Иван Тимочко.

К слову, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает, что россиянам будет сложно форсировать Мокрые Ялы под встречным огнем. Также по мнению Дикого, если Силы обороны будут иметь достаточно личного состава и артиллерии, то по реке можно построить новый рубеж обороны. Тогда захват Великой Новоселки обернется для врага "очередной пиарно-политической бесполезной, с военного обзора, кампанией".