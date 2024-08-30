Границы уже определены, – пилот Британии в отставке сказал, как далеко ВСУ могут зайти вглубь России

Украина 6 августа начала операцию в Курской области. Сейчас под контролем ВСУ находится более 1200 квадратных километров территории.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл заметил 24 Каналу, что интересной вещью является то, как дальше будет продвигаться Украина в России. Мнения экспертов по этому поводу различаются.

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Какие цели Украины

Шон Белл рассказал, что имеет несколько коллег из Украины. Одна из них работала в украинских медиа и с гордостью сказала, что хотела бы увидеть украинский флаг в центре Москвы.

Это, конечно, достаточно амбициозно. Но Украина взорвала 3 больших моста через реку Сейм и это кажется, определяет границу того, как далеко хочет зайти вглубь России,

– подчеркнул вице-маршал Королевских ВВС.

Ключевой вопрос заключается в том, как закрепиться и максимально усложнить для страны-агрессора возвращение контроля над этой территорией. Пока украинские силы находятся на Курщине – Путин в очень неудобном положении. Это унижает его и ярко демонстрирует, что он не является гарантом безопасности.

"Могу предположить, что президент Зеленский хочет сделать жизнь Путина как можно менее комфортной", – добавил Шон Белл.