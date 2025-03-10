Продвигаются в Судже: ISW назвали причины успехов россиян на Курщине

ISW оценили продвижение россиян в Курской области. Врагу активно помогают солдаты КНДР.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW. Аналитики отмечают: хотя нет прямой связи между началом "срезания" Курского выступления Сил обороны и прекращением американской помощи, все же есть временная корреляция. Это произошло, когда из США перестали поступать разведывательные данные.

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Что захватили россияне на Курщине и каковы причины их успеха

Пока большинство информации о вражеских продвижениях – российские источники. Впрочем, есть и спутниковые снимки.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, указывают на то, что российские войска захватили Новую Сорочину (на северо-запад от Суджи), Малую Локню (к югу от Новой Сорочины) и Лебедевку (к югу от Малой Локни), а также поля между этими населенными пунктами. (...) Российские войска недавно продвинулись через международную границу Курской области, пересекающую Сумскую область, и, по сообщениям, продвинулись к югу от города Суджа. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, указывают на то, что российские войска недавно захватили Новенькое (на северо-востоке от города Сумы и непосредственно через международную границу в Сумской области),

– сказано в заметке.

В целом российские войска разрушают северную часть украинского выступа в Курской области. До этого были "несколько дней усиленной российской активности".

На Курщине с российской стороны действуют подразделения 34 мотострелковой бригады (49 общевойсковая армия, Южный военный округ), подразделения 51 воздушно-десантного полка (106 дивизия ВДВ), "Ахмат" и 30 мотострелковый полк (72 мотострелковая дивизия, 44 армейский корпус, Ленинградский военный округ).

Враг обязан своими успехами активному использованию дронов на оптоволокне и поддержке северокорейских сил. Именно благодаря последнему удалось продвинуться в Судже. Корейцы действуют более слаженно, чем раньше.