Перед Курской операцией разведки Украины и США обменивались информацией, – Зеленский

Более 5 месяцев продолжается операция ВСУ в Курской области. Еще до нее Украина обменивалась с Европой и американской разведкой информацией о ситуации на севере Украины.

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, передает 24 Канал. По его словам, сейчас Россия в Курской области сосредоточила 60 тысяч военнослужащих.

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Операция на Курщине была превентивной

Зеленский отметил, что операция на Курщине была превентивной.

Наши шаги в Курском направлении – это были превентивные шаги, потому что мы знали и не только мы, а и наши европейские коллеги и американская разведка, мы все делились информацией, все понимали, что следующая цель Путина – оккупировать наш север: город Сумы, город Харьков,

– сказал президент.

Он отметил, что на сегодня в Харькове проживает более миллиона человек. И Сумы, и Харьков – это крупные города, где живет большое количество людей.

"И если он (Путин – 24 Канал) будет оккупировать, то погибнут сотни тысяч людей. Поэтому мы должны были сделать первые шаги. И мы увидели большое количество накопления их войск, чтобы оккупировать Сумы, и мы сделали первый шаг раньше, чем они", – добавил глава государства.

Он отметил, что такой шаг Украине очень сильно помог.