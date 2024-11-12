Путин приказал выбить ВСУ из Курщины до инаугурации Трампа, – The Telegraph

Россия развернула почти 50 тысяч российских и северокорейских солдат в Курской области. Вероятно, так она хочет вытеснить ВСУ с этого направления.

Диктатор Путин мог издать приказ сделать это до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Контратаку на Курщине Россия может использовать, чтобы продвинуться в Сумскую область

В НАТО говорят, что Путин надеется вернуть утраченную территорию Курщины до 20 января.

"Верховный военный командующий Украины заявил, что "десятки тысяч вражеских солдат" прибыли, чтобы вытеснить силы Киева из российского анклава, подогревая опасения Запада относительно значительной эскалации войны", – пишет The Telegraph.

По оценкам британской разведки, Россия может усилить атаки дронами с новых пусковых пунктов вблизи границы по украинским позициям в ближайшее время.

Вероятно, во время разговора Трампа и Путина, который мог пройти на днях, американский политик предостерег российского диктатора от эскалации войны на фоне опасений зимнего наступления, усиленного северокорейскими войсками и снабжением.

Украинские аналитики говорят, что Кремль, возможно, также имеет целью использовать свою крупнейшую контратаку в районе Курска, чтобы набрать импульс и продвинуться к северо-восточной Сумской области Украины,

– пишет The Telegraph.