Пока не стала стратегическим и политическим успехом, – военный эксперт о Курской операции

ВСУ смогли достичь значительных тактических успехов во время операции в Курской области. Однако эти достижения пока не превратили в стратегические и политические преимущества Украины.

Такое мнение высказал австралийский генерал в отставке Мик Райан. Заметим, что с начала Курской операции уже прошло 2 месяца.

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Военный эксперт оценил операцию в Курской области

Дерзкая украинская операция в Курске привлекла внимание внешних наблюдателей. Она вызвала всплеск уверенности среди украинцев и их сторонников. Это также удивило многих, а также показало, что обычные наступательные операции все еще возможны в современные времена,

– заявил эксперт.

По его словам, несмотря на существенные тактические успехи впереди еще много работы по достижению стратегического и политического прогресса, который был бы выгоден нашему государству. Он не исключает дальнейшего прогресса на этом направлении.

Однако, по его мнению, учитывая количество украинских защитников, которые пожертвовали собой во время операции, "было бы хорошо увидеть успехи на этом участке фронта уже сейчас". "Политики и стратеги, которые разрабатывали украинскую операцию, должны убедиться, что она стоила этих жертв", – считает Мик Райан.

Анализируя операцию по ряду показателей, австралийский генерал в отставке отмечает, что на тактическом уровне Курск был успехом для Украины, поскольку удалось захватить вражескую территорию, а Силы обороны "показали себя хорошо".

Как заверил специалист, украинцы продемонстрировали, что они усвоили много уроков неудачного контрнаступления 2023 года, в частности по использованию опытных бригад вместо новых, использования РЭБ, беспилотников, огня и ПВО, а также планирования и достижения эффекта неожиданности.

Наступление на Курскую область не оттянуло российские силы

В статье он отмечает, что операция не была такой однозначной с операционной точки зрения. Как пишет Райан, с одной стороны, Киев организовал и осуществил масштабную кампанию с привлечением десятков тысяч войск в России и Украине и продолжали ее в течение двух месяцев, что является бесспорным достижением.

Впрочем, с другой стороны, операция в Курской области должна оттянуть вражеский личный состав с других участков фронта на территории Украины, чтобы быть успешной. Однако он отметил, что пока этого не произошло.

Хотя мы не можем установить окончательную связь между украинскими поражениями на Донбассе и кампанией под Курском, сбалансирование военных ресурсов между этими двумя фронтами будет постоянным вызовом для Украины,

– добавляет военный эксперт.

Райан отметил, что Путин продолжает свой курс в Украине, а его кампания по обстрелам украинской инфраструктуры и террора украинских гражданских беспрепятственно продолжается. И на фоне этого ни НАТО, ни США не пересмотрели или не переосмыслили свои стратегии по поддержке Украины.

По его словам, в начале августа операция принесла подъем боевого духа бойцов ВСУ и гражданского населения, что "никогда нельзя недооценивать как часть общих военных усилий, однако это не повлекло политического успеха для Зеленского и его правительства".