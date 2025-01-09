Скрыть это невозможно: наступление ВСУ на Курщине дает мощный сигнал и россиянам, и Западу

Курская операция Сил обороны Украины – одна из самых успешных за время полномасштабной войны. Она создает серьезные проблемы россиянам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив, что операция ВСУ в Курской области, очевидно, является одной из самых успешных за время полномасштабной войны. Уже было заявление от Владимира Зеленского, что Россия потеряла там более 38 тысяч военных.

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Чем важна Курская операция

Как отметил Нарожный, Украине удалось перенести войну на территорию врага. Это – сильный месседж международным партнерам, что Силы обороны способны на молниеносные и эффективные операции, которые сильно бьют по России.

Основные цели этой операции – и в дальнейшем заставлять врага перебрасывать собственные подразделения с разных участков фронта именно на Курское направление. Также важно, чтобы враг уничтожал свою же инфраструктуру, а не украинскую.

Скрыть это невозможно. Эта операция – удар по имиджу Путина и России. У них там "победная победа" с собственным наступлением на всех фронтах. А тут вот и в Курской области у них проблема. Это и месседж нашим союзникам. Россия хочет сделать картинку, якобы побеждает, чтобы Трамп потом давил на Украину невыгодными уступками. Поэтому эта операция является очень важной для нас,

– сказал Нарожный.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия перебросила с украинского фронта почти 60 тысяч военных в Курскую область. Силы обороны удерживают буферную зону на территории России уже на протяжении 5 месяцев.