Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області, очевидно, є однією з найуспішніших за час повномасштабної війни. Вже була заява від Володимира Зеленського, що Росія втратила там понад 38 тисяч військових.

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Чим важлива Курська операція

Як наголосив Нарожний, Україні вдалося перенести війну на територію ворога. Це – сильний меседж міжнародним партнерам, що Сили оборони здатні на блискавичні та ефективні операції, які сильно б'ють по Росії.

Основні цілі цієї операції – і надалі змушувати ворога перекидати власні підрозділи з різних ділянок фронту саме на Курський напрямок. Також важливо, аби ворог знищував свою ж інфраструктуру, а не українську.

Приховати це неможливо. Ця операція – удар по іміджу Путіна та Росії. У них там "переможна перемога" з власним наступом на всіх фронтах. А тут ось і в Курській області у них проблема. Це й меседж нашим союзникам. Росія хоче зробити картинку, нібито перемагає, щоб Трамп потім тиснув на Україну невигідними поступками. Тому ця операція є дуже важливою для нас,

– сказав Нарожний.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перекинула з українського фронту майже 60 тисяч військових до Курської області. Сили оборони утримують буферну зону на території Росії вже упродовж 5 місяців.