Про це на засіданні у форматі "Рамштайн" сказав Президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Після того, як ЗСУ увійшли на Курщину, більшість інших погроз ворога також можуть виявитися брехнею.

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Одна з найбільших перемог України

Володимир Зеленський наголосив, що якщо всі ми працюватимемо разом, щоб підштовхнути Росію до миру, то погрози росіян точно залишаться лише блефом. Україна чула сигнали від деяких наших партнерів про підтримку, тому треба залишатися хоробрими та пропонувати сильні інструменти.

Наприклад, Курська операція – це одна з наших найбільших перемог і не лише у 2024 році, а впродовж всієї війни. Росія повинна була відвести майже 60 тисяч військ з українського фронту, щоб справлятися з нею,

– відзначив Президент.

До слова, на початку січня 2025 року Збройні Сили України почали новий наступ на Курщині. Росіян атакували одразу з кількох напрямків. Про активно роботу засобів РЕБ та атаку безпілотників написали й російські пропагандисти. Також повідомлялося про висадку десанту.

У Кремлі визнавати наступ відмовилися. Там заявили лише про "контратаку для припинення російського наступу". Вороже міноборони написало про нібито великі втрати ЗСУ.