Погода будет иметь колоссальное значение: чего ждать от боев на Курщине

Наступление Украины в Курской области действительно успешное. Силы обороны контролируют немалую территорию, хотя и россияне пытаются их вытеснить.

Для этого, вероятно, уже перемещали подразделения с фронта. Полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп сказал 24 Каналу, что в дальнейшем развитие боевых действий преимущественно будет зависеть от погоды.

Смотрите также Помогли мотивировать тех, кто дает нам оружие: Зеленский встретился с участниками Курской операции

Как погода повлияет на бои в Курской области

Сложно предсказать, смогут ли Силы обороны Украины удержать взятую под контроль территорию в Курской области в течение зимы. Погода имеет большое значение для маневрирования атакующих сил.

Сторона, которая обороняется в холодное время года, сильнее, чем та, что атакует. От того, насколько Россия сможет вмешаться в операцию на Курщине, будет зависеть, сможет ли Украина удержаться.

Надеюсь, что смогут, если это то, что они хотят сделать. Но придется посмотреть, как будет развиваться ситуация и сколько ресурсов России нужно выделить для вытеснения Украины из Курской области,

– отметил Ричард Кемп.

Не пропустите Ситуация меняется ежеминутно: боец ВСУ рассказал о боях на Курщине

О преимуществах Курской операции

По мнению Кемпа, наступление Украины в Курской области является феноменальным и застало врага врасплох. Реальной обороны со стороны России не было, поэтому нашим военным удалось захватить значительную часть российской территории и удерживать ее.

Чем дольше продлится Курская операция, тем больше выгода для Украины. Это, в частности, дает "разменные монеты" в любых потенциальных переговорах с Россией по территориям.

Но есть другое преимущество – наступление оттянет российские силы с фронта в Украине, чтобы они могли с ним справиться. Видимо, Кремль уже перемещал подразделения с некоторых участков, чтобы попытаться простоять на Курщине, но пока не удалось.

"Возможно, им придется привлечь больше сил, отведя их от линии фронта. Но если они не могут сделать это силами, которые у них там есть сейчас, не похоже на то, что и в дальнейшем с этим справятся", – констатировал полковник британской армии в отставке.

Бои на Курщине: смотрите на карте