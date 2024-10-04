Для цього, імовірно, уже переміщували підрозділи з фронту. Полковник британської армії у відставці Річард Кемп сказав 24 Каналу, що надалі розвиток бойових дій переважно залежатиме від погоди.

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Як погода вплине на бої в Курській області

Складно передбачити, чи зможуть Сили оборони України втримати взяту під контроль територію в Курській області протягом зими. Погода має велике значення для маневрування атакувальних сил.

Сторона, яка обороняється в холодну пору року, сильніша, аніж та, що атакує. Від того, наскільки Росія зможе втрутитися в операцію на Курщині, залежатиме, чи зможе Україна втриматися.

Сподіваюся, що зможуть, якщо це те, що вони хочуть зробити. Але доведеться подивитися, як розвиватиметься ситуація та скільки ресурсів Росії потрібно виділити для витіснення України з Курської області,

– зазначив Річард Кемп.

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Про переваги Курської операції

На думку Кемпа, наступ України в Курській області є феноменальним і застав ворога зненацька. Реальної оборони з боку Росії не було, тому нашим військовим вдалося захопити значну частину російської території та утримувати її.

Чим довше триватиме Курська операція, тим більша вигода для України. Це, зокрема, дає "розмінні монети" в будь-яких потенційних переговорах з Росією щодо територій.

Але є інша перевага – наступ відтягне російські сили з фронту в Україні, щоб вони могли з ним впоратися. Мабуть, Кремль уже переміщував підрозділи з деяких ділянок, щоб спробувати простояти на Курщині, але поки не вдалося.

"Можливо, їм доведеться залучити більше сил, відвівши їх від лінії фронту. Але якщо вони не можуть зробити це силами, які у них там є зараз, не схоже на те, що і надалі з цим впораються", – констатував полковник британської армії у відставці.

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