Украинские силы начали новое наступление в Курской области России, стремясь укрепить свои позиции перед потенциальными мирными переговорами. Также этим может воспользоваться Дональд Трамп, чтобы усилить давление на Кремль.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на научного сотрудника лондонского аналитического центра Общества Генри Джексона Дэвида Кириченко в своей статье для The Hill. Он отметил, что боевые действия и внутренние экономические трудности могут спровоцировать политические изменения в России.

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Как Курская операция может повлиять на события в России

Аналитик отмечает, что российские войска продолжают наступление в Донецкой области, чтобы получить как можно больше территорий до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Кириченко также указывает, что начало Курской операции в августе 2024 года вызвало немало сомнений среди экспертов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен, который вскоре покинет пост, признал, что позиции Украины в Курской области могут сыграть ключевую роль в будущих мирных переговорах.

По словам автора статьи, борьба между Россией и Украиной переросла в войну на истощение. Однако для российского руководства человеческие потери не имеют значения, а Владимир Путин измеряет их по сравнению с "Великой Отечественной". Аналитик предполагает, что Кремль готов пожертвовать еще сотнями тысяч или даже миллионами солдат ради достижения своих целей в Украине.

Кроме того, автор статьи отмечает, что Россия может столкнуться с серьезными и внезапными потрясениями, если ее вооруженные силы потерпят значительные неудачи на фронте.

Постоянное давление на поле боя в сочетании с растущим внутренним недовольством может проложить путь к неожиданному событию "черный лебедь",

– пишет Кириченко.

Какой была цель Курской операции

Начав наступление в Курской области, Украина поставила под сомнение существование красных линий, навязанных администрацией действующего президента США Джо Байдена и западными союзниками относительно ударов по территории России.

Однако наступление в Курской области изменило нарратив, а вера в украинскую победу значительно повысилась. Аналитик отмечает, что, согласно опросам, впервые с ноября 2023 года большинство американцев начали считать, что Украина имеет шансы выиграть войну.

Тем временем экономическая ситуация в России ухудшается, а центральный банк пытается стабилизировать рубль. По мнению эксперта, дополнительные санкции могут нанести новый удар по российской экономике, что открывает для Дональда Трампа возможность усилить давление на Кремль.

Вероятно, новое наступление украинских сил в Курской области является стратегическим шагом перед инаугурацией избранного президента США.

Несмотря на риски этой военной операции, потенциальные политические выгоды могут быть значительными. Аналитик подчеркивает, что новая американская администрация имеет "все карты на руках", Трамп может рассматривать нынешнюю слабость России как удобный момент для усиления давления и принуждения Кремля к переговорам.

Курская область, часть которой сейчас контролируется Украиной, может стать ключевым козырем в переговорах с Путиным.