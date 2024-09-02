В ВСУ подробно рассказали о первых часах операции на Курщине

Командир десантно-штурмового подразделения рассказал, что рядовой состав узнал об операции в Курской области менее чем за сутки. Несмотря на это, она была качественно спланирована.

Командир десантно-штурмового подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады десантно-штурмовых войск Украины Сергей принимал непосредственное участие в операции. В частности, в штурме контрольного пункта въезда-выезда "Суджа".

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Военный рассказал о первых часах операции на Курщине

Сергей рассказал, что 6 августа дружественные подразделения прорвали границу, потом зашли десантники, насыпала авиация, отработала артиллерия. Далее – зашла пехота, которая зачистила окопы, вражеские опорные пункты.

Командир десантно-штурмового подразделения вспомнил, что с первого раза не получилось захватить весь участок. Тогда они отошли на более выгодные позиции. Однако вернулись с танками – враг начал сдаваться.

Об операции мы долго не знали, а рядовой состав о ней узнал меньше чем за сутки,

– рассказал командир.

По его словам, операция на уровне командования десантно-штурмовых войск и Главнокомандующего ВСУ была спланирована очень качественно и очень хорошо.

Мы взяли эти рубежи достаточно быстро, при минимуме потерь,

– заявил военный.

Он отметил, что 6 августа они пересекли границу, а 7 августа – уже были на КПВВ "Суджа".

Сергей добавил, что все видят результат и это хорошая пощечина врагу.

Командир рассказал об операции на Курщине: смотрите видео

Кстати, 30 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные продвинулись на 2 километра в Курской области. В частности, они взяли под контроль 5 квадратных километров новых территорий.