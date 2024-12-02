Россияне хотят вытеснить ВСУ с Курщины и зайти в Сумскую область, – Зеленский

Главная задача россиян в Курской области – вытеснить подразделения ВСУ и зайти на Сумщину. Владимир Путин считает, что судьба так называемой "спецоперации" зависит именно от того, как будут развиваться события на этом участке фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Kyodo News.

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Зеленский объяснил, почему для Путина важна Курская операция

Президент Украины заявил, что Курская операция, которую проводят ВСУ, является ответом на планы врага наступать на Сумщину. По словам Зеленского, сейчас противник делает все возможное, чтобы вытеснить украинские подразделения с Курщины, а после – начать наступление на Сумскую область. С этой целью, как утверждает украинский лидер, Кремль и привлек военных КНДР к войне.

Кроме того, Зеленский отметил, что Курское направление очень важно для Путина. Более того, российский диктатор настолько занимается ходом событий на поле боя, что он лично обращается к командованию на Курщине.

Он (Путин – 24 Канал) говорит, что "судьба сво", так называемой "специальной военной операции", зависит от их успеха на Курщине, от быстрого отражения нашего давления на этом направлении. И поэтому для Путина очень важно, чтобы Северная Корея послала именно это направление,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее украинские защитники взяли в плен 11 оккупантов в Курской области. Они оказались в плену ВСУ после попытки неудачного штурма.