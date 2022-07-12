В Генштабе подтвердили удар по "Адмиралу Эссене" в апреле: фрегат получил серьезные повреждения
Источник:Генштаб ВСУ
Во время операции по освобождению острова Змеиный бойцы ВСУ нанесли сокрушительные потери россиянам. В частности, они повредили фрегат "Адмирал Эссен".
В Генштабе рассказали, что операция длилась более двух месяцев. Во время нее защитники вычисляли тактику оккупантов, исследовали ситуацию на острове и использовали разнообразное вооружение, в то же время выстраивая все более успешные и часто нестандартные стратегии.
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ВСУ подтвердили попадание по фрегату "Адмирал Эссен"
В Генштабе рассказали, что в операции на острове Змеиный участвовали группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья "Байрактаров", Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группы "Александрия".
Ее проводили в несколько этапов. Защитники обрезали логистическое обеспечение, поразив корабельно-катерный склад, суда обеспечения и технику, которой россияне пытались обустраивать гарнизон. С помощью БПЛА "Байрактар", другой западной вооруженной помощи и отечественных технологий поразили:
- 4 быстроходных патрульных катера типа "Раптор",
- скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна",
- существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен",
- на дно отправился новый современный буксир "Спасатель Василий Бех".
Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что он сообщал о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" еще в апреле, однако подтверждение этой информации поступило лишь спустя примерно 3 месяца.
Этот корабль не раз обстреливал Одессу и запускал ракеты на территорию всей Украины. По моей информации, "Адмирал Эссен" был атакован нашими "Нептунами". Корабль получил повреждение, но пока не удалось отправить его на отдых к "Москве",
– добавил нардеп.
Вражеский фрегат отремонтировали, и сейчас он снова выходит в море. Однако Гончаренко уверен, что судну недолго осталось дежурить, поэтому следует держать кулаки и верить в ВСУ.
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